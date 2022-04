Borgergruppe vil standse planer om boligbyggeri

Ønsker en helhedsplan inden byggeri

Silkeborg Kommune har planer om at lave en helhedsplan for Them.

Borgergruppen imod rækkehusbyggeriet er frustrerede over, at kommunen har planer om først at bygge boliger for efterfølgende at lave helhedsplanen.

- Vi har ikke noget imod boliger, men det skal være under ordnede forhold og under den helhedsplan, vi håber, kommer på plads til efteråret, siger Tage Kjærulff Torp.

Han håber, at parkeringspladsen bliver en del af helhedsplanen, og at man i stedet udvider byens center, hvis der skal bygges på grunden.

- Them Centret er det store omdrejningspunkt i Them, Salten og omegn, siger Tage Kjærulff Torp.

Men Jakob Madsen nævner, at der tidligere har været blandt andet en slagter og en bager i byen, som ikke kunne køre rundt.

- Vi frygter, at hvis der bliver bygget butikker, at de så bare vil stå øde hen, siger han.