Redningshelikopter i luften: Kajakroer kæntret på åbent hav

Det er standardprocedure i sager som denne, at redningshelikopteren bliver sendt i luften, og var kajakroeren ikke kommet i land, inden den kom frem, havde han gjort arbejdet let for redningsmandskabet.

- Han havde en gul markeringsjakke på, som er en slags refleks på redningsvesten, så han havde været nem at spotte. Men det har heldigvis ikke været nødvendigt, siger vagtchefen.