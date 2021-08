Pas på: Kriminelle snyder boligsøgende studerende

Udenlandsk konto:

- Aldrig nogensinde betal til en udenlandsk betalingstjeneste. Brug kontooverførsel og gør det til danske registrerings- og kontonumre, siger Lasse Dyrberg.

Derudover påpeger Lasse Dyrberg, at man ikke skal hjælpe nogen, der siger at deres konto ikke virker, da man risikerer at fungere som mellemmand for en kriminel.

- Lad vær med at lægge konto til, for du risikerer at få en sigtelse for hæleri, siger han.