Polarræv på springtur fundet 30 km fra dyrepark

Hvordan kunne det ske?

Nu venter der så Skandinavisk Dyrepark et større opklaringsarbejde. For hvordan er det lykkedes for polarræven Stella at stikke af fra sit anlæg?





- Det ved vi ikke endnu, men det skal vi have undersøgt, og så skal vi have det fikset. Vores bedste bud er, at hun kan være kravlet over hegnet på trods af strømtråde, siger Janne Tofte.

Derfor er Stella ikke tilbage i anlægget endnu. Og det kommer hun heller ikke, før anlægget er tjekket grundigt.

- Der kommer ikke ræve derud, før vi er overbeviste om, at vi har løst det problem, der måtte være, siger Janne Tofte.

Hun fortæller, at Stella ikke er farlig.

- Hun har kun været til fare for sig selv. Så det er kun hende - og måske et par mus - der har været udsat for fare og ikke andre.

Janne Tofte forsikrer, at man som nabo til dyreparken kan være helt tryg.