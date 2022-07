Nu kan du træde ind i Tolkiens univers på Djursland

Claus Petterson er en af idémagerne bag skiltene. Han er til daglig biblioteksleder, og han mener, at skiltene er en gave til kommunen.

- Vi får rigtig mange forskellige ting ud af det her som kommune. Vi får helt klart et turismeperspektiv, og vi håber, at både danskere og udenlandske turister vil lægge vejen forbi for at få den her oplevelse, siger han.

- Der er så mange fortællinger gemt i den her fantastiske kobling mellem Tolkien og Syddjurs. Så hvorfor skal man rejse til New Zealand for at få den ægte vare, når du kan få den på Syddjurs?, spørger han.