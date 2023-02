Mangler 60 millioner: Beder borgerne om hjælp til at lappe huller

I begyndelsen af året kunne TV2 Østjylland fortælle, at Syddjurs Kommune måtte fyre 29 ansatte på to plejehjem i kommunen, fordi man havde brugt markant flere penge, end der var budgetteret med. Blandt andet på vikarer.

- Det er en blanding af effektiviseringer og besparelser, for det er der behov for, siger Claus Wistoft, der også sidder i økonomiudvalget.

Viceborgmester Claus Wistoft, Venstre, erkender, at kataloget langt hen ad vejen bliver et sparekatalog på trods af, at man har kaldt det noget andet.

Det ønsker man borgernes bud på. Deres ideer skal samles i et såkaldt omstillings- og reduktionskataloget , politikerne kan bruge, når der skal findes besparelser i budgetforhandlingerne for 2024 senere på året.

Når politikerne i byrådet i Syddjurs tager kikkerten for øjet og ser ud i fremtiden, kan de se et stort hul åbne sig i kommunekassen. Et hul, der skal lappes.

Det er et generelt problem på særligt ældreområdet, at forbrug og budget ikke harmonerer, siger viceborgmesteren.

Han vil derfor heller ikke frede nogle områder på forhånd. Alt er i spil, når der skal findes penge i de kommende budgetforhandlinger



- Det vil ikke være seriøst at udelukke noget, siger Claus Wistoft.

Nye ideer på bordet

Hvor meget, der skal skæres i budgettet for 2024, er fortsat ikke fastlagt. Lige nu lyder vurderingen, at der skal findes besparelser og effektiviseringer for 60 millioner kroner i kommunen.

Derfor rækker byrådet ud efter ideer til besparelser og effektiviseringer hos borgere, medarbejderrepræsentanter, råd, erhvervsliv og foreninger.

- Det er et forsøg på at bringe alle gode kræfter ind i det arbejde for at se, om der er noget, vi politikere ikke har set derude. Men det er klart, at det i sidste ende er byrådets ansvar at træffe beslutningerne, siger Claus Wistoft.

I budgettet for 2023 har Syddjurs Kommune allerede indført en række besparelser.

Det gælder blandt andet i administrationen, hvor man har skåret 3,5 millioner af budgettet. Det får den konsekvens, at der kan være længere ventetid på sagsbehandling i kommunen.