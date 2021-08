Klimaet bekymrer skoleelever: - Jeg har haft børn, der græder

- Vi har nogle elever, som heldigvis følger meget med i nyhederne, så der kommer naturligt en masse spørgsmål fra dem om klimaet. Det er vigtigt, at jeg får formidlet på et niveau, hvor de kan være med uden at blive skræmt.

- Men de skal have en forståelse for, at der sker ting omkring dem i Danmark og verden, som de skal være en del af at redde, hvis vi skal have en chance for, at tingene ikke skal gå helt i død og ødelæggelse, fortæller lærer Karina Rasmussen.

Børnene bliver blandt andet opfordret til at genbruge og til at cykle i skole fremfor at blive kørt af forældrene. Faktisk er skolen gået så vidt som at lave infrastrukturen om, så det bliver sværere at komme i bil og nemmere at stille cyklen.