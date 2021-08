Protest mod stort broprojekt: - Man har ikke overvejet støj og forurening

Kommunen vil selv spare omkring 300 millioner kroner op, men projektet vurderes at koste 550-600 millioner kroner at fuldende. Så for at bane vejen for et tilskud fra staten havde Torben Hansen mandag inviteret transportminister Benny Engelbrecht (S) på flodtur.



Protest fra private

Den måske kommende bro vækker ikke glæde overalt i Randers, for på den nordlige side af Gudenåen er nogle beboere bange for, at broen vil pumpe alt for meget trafik ind, hvor der ikke er klar til det.

- Ikke når vi flytter trafikken ud i boligområder, siger borgmesterkandidaten for listen Østbroen, Erik Bo Andersen, da TV2 ØSTJYLLAND møder ham ved den nuværende Randersbro.

- Den støj, vi hører nu, flytter vi med ud i de boligområder, som bliver generet af den støj, belastning og CO2-forurening, som man overhovedet ikke har taget med i overvejelserne.