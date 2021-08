Nu skal regioner og sygeplejersker mødes

- Vi håber på at høre fra Dansk Sygeplejeråd et realistisk bud på, om man kan finde en vej frem ved forhandlingsbordet, siger Anders Kühnau (S), der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Vi tror selv, at det bliver rigtig svært, når vi konstaterer, at Dansk Sygeplejeråd på den ene side beder Folketinget og regeringen om at gå ind og stoppe konflikten ved at finde en løsning, og samtidig siger de, at vi sidder på hænderne, fortsætter han.