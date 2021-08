Første skoledag: - Jeg håber, at der ikke kommer flere nedlukninger

Mandag bød på første skoledag for skoleelever landet over. På Gødvadskolen i Silkeborg var der både glæde og sommerfugle i maven. Mange børn mødte med forhåbninger om et normalt skoleår uden hjemmeundervisning.

- Jeg håber på, at der ikke kommer flere nedlukninger, fordi det ikke var så fedt at sidde derhjemme som at være oppe på skolen, siger Mille Eliseholm, der i dag er startet i 6. klasse.