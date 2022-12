Hev fisk i land på stribe: - Det er faktisk en katastrofe

Anders Koed anerkender, at det er et problem, der kan påvirke denne års bestand af nye havørreder. Han påpeger dog, at regnbueørrederne har været i den danske natur siden 1800-tallet i mindre omfang, men det er aldrig lykkedes dem at blive en naturlig bestand i Danmark.

- De har det med at forsvinde. De bliver fanget, og de er ikke særlig gode til at overleve i ret lang tid. De er vokset op på foderpiller, og maden har været let tilgængelig. De vil ret hurtigt forsvinde – måske indenfor et halvt til et halvt år, spår forskeren.

Det værste scenarie er, hvis regnbueørrederne bærer på sygdomme, som de smitter de naturlige fisk med. Det har DTU AQUA ikke viden om på nuværende tidspunkt.