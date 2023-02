Frivillige fortørnet efter indbrud: - Det er virkeligt lavt

Natten til onsdag brød en eller flere tyve ind i Kirkens Korshær i Hornslet. Tyven gik målrettet efter kasseapparatet og de 500 kroner, der lå deri.

- De har listet ruden ud og sat den ved siden af, så de ved, hvad de har med at gøre, siger Edith Halager.



Torsdag er hun i butikken i Hornslet sammen med lokalformand Kurt Laursen, og de er begge forargede over, at nogen kan finde på at begå indbrud i en genbrugsbutik.

- Det er virkeligt lavt at gøre sådan noget, når vi knokler hernede for at hjælpe sårbare og hjemløse, siger de.

Tyven har stjålet de 500 kroner i kasseapparatet, men der er hverken taget tøj eller møbler fra butikken. Det er heller ikke lykkedes forbryderen at komme ind i pengeskabet.