Døde køer fundet ved Kalø: Ejer meldt til politiet

Naturstyrelsen har meldt en landmand til politiet, efter der er fundet døde kreaturer på et statsligt naturområde ved Kalø. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Landmanden har dyr til at at græsse på området efter aftale med Naturstyrelsen. "Det er altid dyreholders ansvar, at dyrene behandles forsvarligt og i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven", lyder det i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, at styrelsen er i dialog med landmanden om, hvordan de øvrige dyr skal håndteres.