DF’er vil have minister til at se på sag om dræbt chihuahua

Ejeren af labradorerne satte i løb efter hundene og prøvede at få dem skilt ad, men det lykkedes ikke, før det var for sent. Politiet ankom senere til stedet og gav labrador-ejeren et påbud for overtrædelse af hundeloven.

Men folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (DF) mener, at politiet burde have set mere alvorligt på sagen og aflivet de angribende hunde. Det skriver hun i en kommentar til TV2 ØSTJYLLANDs opslag om historien på Facebook.

- Da vi skærpede lovgivningen, vedtog vi blandt andet, at i sådanne tilfælde skulle den angribende hund aflives. Så nytter det ikke noget, vi laver lovgivning, hvis de enkelte politikredse ikke følger dem, skriver hun.

Hun uddyber over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ikke fair over for de hundeejere, hvis der ikke bliver gjort noget ved det. Hunden angriber brutalt nogle andre hunde, og den ene dør af det. Det er ganske tragisk, så hvor ondt det end gør at skulle aflive de angribende hunde, er det, hvad loven siger, siger Mette Hjermind Dencker (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Har stillet spørgsmål til ministeren