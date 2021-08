Mias hund bidt ihjel: Angrebet af to løse labradorer

- Jeg bor alene, og det er en hund, jeg har haft i 14 år. Hun har været med mig alle vegne, i bus, på tog og på ferier. Hun har været med mig på arbejde og til forelæsninger.

- Den hund var mit et og alt. Jeg har lige købt et nyt hus oppe i Tirstrup, som jeg for sjov sagde, at jeg havde købt til mig og Dee Dee. Det eneste jeg tænkte på med det hus, var at sørge for, at Dee Dee havde det godt.

Påbud og erstatningskrav

Mor og datter fik efterfølgende fat på politiet og ejeren af labradorerne. Her forklarede ejeren, at han var ked af det, men at hans hunde er jagthunde, så der var ikke noget at gøre. En forklaring som Mia Risvang langt fra er tilfreds med.

- Jeg var rasende. Jeg synes ikke, at folk, der ikke kan holde styr på deres hunde, skal have dyr.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han er ked af det, men man kan ikke undskylde noget med, at det er jagthunde, siger Mia Risvang.

Ifølge Mia og Ann Risvang, så blev ejeren af labradorerne givet et påbud om at holde hundene forsvarligt til sig, og så kan der muligvis blive pålagt et erstatningskrav. Østjyllands Politi bekræfter i deres døgnrapport, at den 67-årige mand er blevet sigtet efter overtrædelse af hundeloven.

Mia Risvang understreger, at hun bare håber, at andre hunde eller børn ikke skal opleve det samme.

Den ene af Ann Risvangs chihuahuaer pådrog sig også alvorlige skader og er nu på smertestillende. Begge overlevende chihuahuaer er også på beroligende medicin efter episoden.