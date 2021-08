Menneskehandel i Østjylland: Bagmænd udnytter udenlandske kvinder

- Det, vi oplever, er, at de her personer bliver flyttet rundt mellem klinikker i hele landet. Der er den her modbydelige efterspørgsel efter "nyt kød". De sælger på klinikkerne, at der kommer nye kvinder, og mange af kvinderne aner ikke, hvor de er om en uge, fortæller Trine Ingemansen.

Selvom kvindernes forhold er et kendt problem, bliver der sjældent grebet ind over for det fra myndighedernes side.

- Prostitution er lovligt i Danmark, så der skal være tale om ulovlig udnyttelse af kvinderne, og det kan være svært at påvise, siger Trine Ingemansen.

Der er omkring 150 prostitutionsklinikker i Midtjylland, men det kan være svært at komme med det præcise tal, da mange ikke er registreret nogen steder.

Trine Ingemansen fortæller, at Center mod Menneskehandel er særlige opmærksomme på cirka 50 af klinikkerne af forskellige årsager. Center mod Menneskehandel har et løbende samarbejde med politiet, hvor de fortæller, hvis de mener, at der er steder, hvor politiet skal være særlig opmærksomme.