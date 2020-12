By med vokseværk får ny skole: Her skal den ligge

Det skal være en ny udskoling ved Hornslet Hallerne. Det ligger så godt som fast, efter placeringen af ny skole i Hornslet har været på udvalgsmøde.

- Det er et enigt udvalg, som indstiller, at der skal arbejdes videre med en ny skole for de ældste elever, siger Kirstine Bille (SF), der er formand for udvalget for familie og institutioner.



Der har været flere muligheder i spil. Til sidst har valget stået mellem en ny skole for de mindste klasser på Rodskovvej eller en ny skole for de ældste klasser.