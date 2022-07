Beruset mand blev overrasket af civil betjent og mistede porsche

Den 48-årige er foreløbigt sigtet for en række færdselsforseelser, sprit- og narkokørsel og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Det viste sig også, at han er frakendt kørekortet, og han blev derfor også sigtet for kørsel i frakendelsestiden.



Under kørslen var også mandens kæreste i bilen. Ingen af dem er kommet noget til.