Kritik af kommune: Indsats mod vanvidsbilister er vattet

- I forhold til den formodentligt lille gruppe af egentlige vanvidsbilister, der kører hensynsløst, er der – udover infrastrukturelle tiltag – alene tale om en politi- opgave, jf. at de ved gentagne færdselsovertrædelser (bøder, fratagelse af kørekort mv.), skriver kommunen.

Kommunen tilføjer, at den i regi af SSP generelt arbejder med kriminalitetsforebyggelse, der også 'i nogle tilfælde relaterer sig til arbejdet med trafiksikkerhed'.

Der skal arbejdes med kulturen

Aarhus Kommune har gennem tiden lavet talrige infrastrukturelle ændringer i det vestlige Aarhus. I øjeblikket er arbejdes der blandt andet på at få etableret såkaldte rødlyskameraer, der skal gøre det lettere at straffe bilister, der kører over for rødt lys.

Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold fra Socialdemokratiet, erklærer sig enig med Dansk Folkeparti så langt, at kommunen skal gøre alt, hvad den kan for at dæmme op for hensynsløs kørsel.

Men Dansk Folkeparti i Aarhus mener, der skal arbejdes mere målrettet med den kultur i området, der, ifølge dem, ligger bag den hensynsløse kørsel.

I stedet for at fokusere så meget på infrastruktur.

- Jeg synes, I (TV2 Østjylland red.) har dokumenteret det meget klart, at der er nogle ret voldsomme problemer. Hvis man færdes i trafikken i det vestlige Aarhus, har man med garanti oplevet bilister, som kører over for rødt, overhaler indenom og kører rigtig stærkt, siger Jakob Søgaard Clausen.

Jakob Søgaard Clausen oplyser, at Dansk Folkeparti har til hensigt at udarbejde forslag til målrettede sociale, forebyggende tiltag, der kan drøftes i kommende budgetforhandlinger.

'Fuldstændig sindssygt'

Han giver trafikforseelserne i Aarhus Vest prædikatet 'fuldstændig sindssygt' og indrømmer, at visse personer er svære at nå med de indsatser, kommunen har.

- Dem, som kører så fuldstændig bindegalt, det er mennesker, der har taget det aktive valg, at de er ligeglade med andre mennesker, siger Anders Winnerskjold og understreger, at han tror mere på hårdere straffe og konfiskation af biler som middel mod hensynsløs kørsel, og at det er en politiopgave.

Anders Winnerskjold afviser ikke, at der kan være brug for anderledes tiltag - udover dem, som allerede findes i kommunens kriminalpræventive arbejde.

- Jeg synes jo, vi skal gøre alt det, vi kan. Men spørgsmålet er, hvad der skal til. Jeg savner måske, at Jakob Søgaard Clausen bliver lidt konkret.

