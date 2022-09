Åbent landbrug med mere end søde køer og halmballer

- Jeg synes, det går rigtig godt med at få implementeret de muligheder, der er for at gøre noget for klimaet, i landbruget, siger klimadirektør Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer.

Dog kommer klimaindsatsen ikke uden en pris.

- Det er klart, at det bliver en dyrere produktion, og det skal markedet betale. Så det er vigtigt, at man følger med, så de danske varer ikke bar ligger på hylderne, og ingen tager dem, siger direktøren.

Til åbent landbrug var de besøgende østjyder da også umiddelbart klar på den øgede pris for mere klimavenlige varer. Holdningerne til, om landbrugets tiltag for grøn omstilling, var dog mere forskellige.