53-årig mand vil tilstå "Ebeltoft-drab"

Britt Palmgren afgik ved døden efter adskillelige knivstik og efter at have fået skåret halsen delvist over.

Står til lang fængselsstraf

Sagen mod den 53-årige mand er berammet til den 10. oktober. Her forventer Mette Grith Stage, at det bliver en tilståelsessag, hvis anklageren vælger at acceptere mandens forklaring.

Og hvis manden bliver dømt for drab, er der lange udsigter til, at han kommer på fri fod igen.