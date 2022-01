Dræbt kvinde var direktør i stort firma: Medarbejdere er i chok

Allerede lørdag vidste han, at der var noget galt, da han så de blå blink.

- Der kommer politi kørende ind mod byen. Der var simpelthen så meget fart på. Kort efter kommer der tre udrykningskøretøjer. Og jeg var godt klar over, der var sket noget, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er rystet over, hvad der er sket.

- Tænk at blive myrdet på den måde. 50 år. Det er jo alt for tidligt, siger han og understreger, at han hverken kender den 50-årige Britt Palmgren eller hendes samlever, som er anholdt og sigtet for drabet.

Læs hele mindeordet her:

'Sent lørdag aften den 22. januar 2022 blev Palmgren Erhvervsrengøring Jylland ApS ramt af et tragisk dødsfald.

Vores ejer og direktør, 50-årige Britt Kaiser Palmgren, er fundet død under tragiske omstændigheder.

Palmgren Erhvervsrengøring Jylland beskæftiger sig primært med restaurant- og øvrig erhvervsrengøring, men tilbyder også rengøring for private.

Vi har altid været en familiedrevet virksomhed og har tætte relationer i hele Danmark. Britt Kaiser Palmgren etablerede Palmgren Erhvervsrengøring Jylland for over 15 år siden. Virksomheden var ejet af Britt Kaiser Palmgren og hendes søn, og hun beviste, at hun kunne drive en succesfuld virksomhed med et godt produkt af høj kvalitet, hvor sloganet lyder: "Kvalitetsrengøring med et smil."

Med over 100 ansatte er Palmgren Erhvervsrengøring Jylland vokset til at være en virksomhed, som har dybe og nære relationer til især Aarhus-området. Britt Kaiser Palmgren var stolt af sin virksomhed, og hendes gode humør og smittende latter var hverdag på firmaets adresse. Britt efterlader et uendeligt stort tomrum, som bliver umuligt at udfylde.

Hun havde en stor kontaktflade, og hendes pludselige dødsfald har berørt mange mennesker, ikke mindst i Ebeltoft, hvor hun boede med sine børn. Det er vigtigt for os at understrege, at Palmgren Erhvervsrengøring Jylland selvfølgelig vil blive drevet videre i Britts ånd. Vi håber på forståelse for, at situationen er kaotisk og præget af stor sorg.

Derfor er det vores håb og ønske, at pressen vil respektere familiens behov for privatliv. Britts familie har læst og godkendt teksten i denne pressemeddelelse. Bisættelsen er endnu ikke planlagt. Palmgren Erhvervsrengøring Jylland har ikke yderligere kommentarer.

Æret være Britt Kaiser Palmgrens minde.'