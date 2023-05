Usædvanlig beliggenhed: Ny friskole snart klar til åbning

Rasmus Alenkær er pædagogisk psykolog og tidligere skolelærer. Han holder foredrag og er forfatter. Han har senest skrevet bogen: "Pædagogisk værtskab og uro i skolen".

I forhold til de nye friskoler med fokus på den enkelte elev og elevens individuelle behov, så skal man huske at fokusere på at lære børnene at indgå i fællesskaber, siger han.

- I et undervisnings- og indholdsperspektiv er det oplagt, at man laver alternativer uden alle de krav grundskolen står over for med fælles mål. Men noget af det vigtigste at lære for alle mennesker, er, hvordan vi er sammen i et fællesskab.

- Mange af vores børn og unge har behov for at lære at være i fællesskaber. Derfor er det interessant, at man laver en skole med det enkelte barn i centrum. Bør man i virkeligheden sige, nu skal vi danne nogle børn, som kan være i et fællesskab, siger Rasmus Alenkær til TV2 Østjylland.

- I en tid med smartphones og virtuel teknologi har vores børn og unge som aldrig før behov for at lære, hvordan man er sammen i fællesskaber. Vi prøver hele tiden at tage afsæt i det enkelte barn og det mener jeg, ikke kun er det rigtige, siger han.