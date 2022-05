Aktier og høns på skemaet: Ny skole dropper traditionel undervisning

Naturfriskolen, der regner med 60 elever til sommer, vil gøre op med de traditionelle mødetider, klassetrin og klasseværelser. Og i stedet for at undervise i dansk, engelsk og matematik skal børnene arbejde med forskellige projekter, hvor de bl.a. skal bygge fuglehuse, investere i aktier og holde høns.



- Vi følger ikke den samme udvikling i alle fag, så det med at man kan være sammen med nogen, som måske ikke er aldersvarende, men til gengæld er samme sted socialt eller fagligt, skaber nogle andre dynamikker, siger Emilie Skaarup Bruhn.

Kan de leve op til at være en skole?

Tre dage om ugen skal børnene arbejde med projekter, en dag tager de ud af huset, og så har de en fordybelsesdag. Skolen er også test- og karakterfri. I stedet får børnene kontinuerlig individuel feedback.



Gør al den fleksibilitet ikke, at jeres friskole har svært ved at leve op til at være en skole?

- Det mener vi jo ikke. Vi tror på, at man sagtens kan nå at lære det, der er nødvendigt at lære, og det gør vi, fordi vi sætter trivslen forrest, og hvis man trives, så lærer man også bedre, siger Emilie Skaarup Bruhn.