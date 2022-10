Smukfest skærer i antallet af billetter

Smukfest sætter 1000 færre billetter til salg til festivalen i 2023 sammenlignet med festivalen, der blev afholdt i august i år. Det oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

Planen var ellers at øge antallet af billetter med 2500. Årsagen er, at gæster i år havde en oplevelse af, at der var for trængt.

- Vi havde en fantastisk Smukfest 2022, men nogle havde oplevelsen af, at der var for fyldt på pladsen, hvilket vi selvfølgelig tager meget seriøst, siger talsmand Søren Eskildsen i meddelelsen.

- Festivalpladsen har gennemgået en del forandringer siden sidste afvikling i 2019, som både vi og vores gæster skal lære at navigere i, så pladsen bruges allerbedst. Det vil vi fokusere på til den kommende festival, siger han.



Dermed bliver der altså sat 3500 færre billetter til salg, end hvad der oprindeligt var planen.