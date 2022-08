Skabte kaos på Smukfest – nu spiller han gratis koncert

30.000 tilskuere på Smukfest.

50.000 i Aalborg.

2500 i Randers.

Det bliver en form for eksklusiv oplevelse for de 2.500 tilskuere, som torsdag i næste uge får sikret sig en plads foran scenen, når et af sommerens varmeste musikalske navne Tobias Rahim spiller en koncert med gratis adgang.

Retteligt spiller sangeren bag hits som "Stor Mand" og "Mucki Bar" en dobbeltkoncert sammen med Dorthe Gerlach, og det siger i virkeligheden alt om, hvor hurtigt Tobias Rahim er blevet – ja en stor mand.

- Vi har booket koncerten så tidligt, at vi vurderede, at Tobias Rahim ikke kunne stå alene. Han var vores skæve indslag, for det vil vi også gerne, det med nye lidt skæve navne, fortæller Mikael Qvist Rørsted, musik- og teaterchef ved Værket i Randers, som står bag den gratis koncert under byens festuge.