Pludselig ringede Simon Kvamm - nu skal Marcus med på turné

Marcus Mossalski Nielsen er nu spilfri ludoman, og så har han nærmest viet sit liv til kampen mod ludomani.

Siden 2019 er der sket meget både med ham selv, men også i forhold til opmærksomheden på ludomani.

Marcus Mossalski Nielsen er blevet offentlig kendt for sin kamp mod blandt andet spilreklamer og for, at der skal gøres mere for at bekæmpe stigningen af spilafhængige danskere.

Og så bliver han flittigt brugt af diverse medier til at kommentere på problemstillingerne og politikernes ageren.