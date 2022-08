Smukfest må aflyse event i 11. time

Det skulle have været et storslået indslag på årets Smukfest. Et kæmpeoptog - SmukOptoget - blandt andet med ni meter høje figurer bliver alligevel ikke til noget. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Smukfest.

Årsagen til aflysningen er "teknikaliteter i lovgivningen". Hvad det præcist dækker over, vil Søren Eskildsen, talsmand for Smukfest, ikke komme nærmere ind på.

- Det er et projekt, som er enormt komplekst. Der har været nogle teknikaliteter, som vi ikke har kunnet få på plads. Ingen har prøvet noget lignende før, og det har vist sig at være en stor og kompleks opgave, siger han.