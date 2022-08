Hundredvis vil af med deres Smukfest-billetter

I denne uge er Smukfest endelig tilbage i Bøgeskoven efter to år med coronaaflysninger.

Men selvom festivalen står lige om hjørnet, og navne som Justin Bieber, The Minds of 99 og Gnags er klar til at spille op, forsøger flere nu at komme af deres billetter.

Det kan eksempelvis ses på Den Blå Avis' hjemmeside, hvor der i skrivende stund er over 500 salgsannoncer, når man søger på "Smukfest". Alene inden for det seneste døgn er mere end 100 nye annoncer oprettet, og langt de fleste tilbyder at sælge til langt under den pris, billetterne har kostet originalt.