Sikkerhedschef efter kaos: Forventer ikke at det sker igen

- Både Justin Bieber og Kashmir-koncerten sluttede samtidigt, og da folk var trætte og ville hjem, valgte nogle ikke at følge anvisningerne på pladsen, siger han.

Det resulterede i, at nogle gæster opgav at vente i buskøen og begyndte at begive sig til fods mod campingområderne. Nogle få gæster begyndte også at forcere hegnet omkring pladsen for at komme ud til campingområderne.

Spyttede på de frivillige

Enkelte gæster endte også med at få klippet armbåndet, efter at de havde spyttet efter frivillige.

- De tre personer blev efterfølgende anholdt af politiet, og de frivillige er efterfølgende blevet debriefet, fortæller sikkerhedschefen.