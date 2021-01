Østjysk virksomhed om præsidentskifte: - Vi ser frem til, at der kommer ro og kontrol

- Vi ser frem til, at coronaen kommer under kontrol i USA med den nye regering med Joe Biden i spidsen. På den måde kan vi få forretningen til at glide igen og møde vores kunder i USA, siger Mads Sckerl til TV2 ØSTJYLLAND.

Kamstrup er førende inden for produktion af systemløsninger til intelligent energi- og vandmåling, og har mange opgaver i USA.