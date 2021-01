Liva er både dansker og amerikaner: - Derfor er det her præsidentvalg helt specielt

Joe Biden-tilhænger

Og det er ingen hemmelighed, hvilken side Liva Lund Sørensen er på.

- Jeg brevstemte på Biden. Jeg synes, det var vigtigt, at vi får en anden kurs for amerikansk politik og for verdenspolitikken, fordi USA har så stor indflydelse, siger hun.

Hun er derfor glad for, at Joe Biden onsdag klokken 18 dansk tid overtager nøglerne til Det Hvide Hus. De seneste tid med blandt andet angreb på Kongressen har dog gjort, at hun stadig hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der kan ske.

- Det har været uvirkeligt det meste af tiden. Nogle dage er jeg gået i seng med ondt i maven, mens jeg andre dage er gået i seng med håb for, at det nok skal blive bedre. Det er et langt og sejt træk, som skal til, og selvom Biden i dag officelt bliver præsident, så kan jeg godt frygte lidt for, at det ikke nødvendigvis skaber ro lige med det samme. Det kommer til at tage noget tid og nogle kræfter, siger hun.