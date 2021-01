Biden er officielt præsident: Tidligere østjysk Trump-støtte er positiv

Urolighederne ved kongressen i Washington DC var dog dråben for Sebastian Kaimson, der fik hans bæger til at vælte over mod Joe Bidens side.

- Da jeg så billederne fra kongressen og oprøret i sidste uge, synes jeg, det lignede en eller anden ny sæson af House of Cards, som var gået helt galt. Det var skræmmende. Selvom Donald Trump ikke direkte sagde, at man skulle storme kongressen, var det uden tvivl hans ord, der fik folk til at gå det ekstra skridt, mener Sebastian Kaimson.

Som politisk interesseret, dansker og østjyde mener Sebastian Kaimson, at det er vigtigt at følge med i dagens indsættelse og USA generelt.