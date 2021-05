Nyt lækkert byhjerte indviet i Ry

Dét glæder byens unge.



- Torvehallen kommer til at betyde rigtig meget. Jeg håber, den kan blive brugt i mange sammenhænge. Meningen er, at vi skal have arrangementer og koncerter i weekendener, så kan vi få gang i byen, siger Anton Vind på 18 år, der er musiker og bor i Ry til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, det her gør det sjovere at være i Ry. Både for unge og gamle.