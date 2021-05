Kunstværk til 4,5 mio smidt på nedlagt vej: - Vanddragen behandlet respektløst

Vil Vanddragen få vand igen?

Det har imidlertid længe været intentionen hos flere politikere, at Vanddragen skal have en ny placering.

- Det jo et fint kunstværk, men mange mener, det blev stillet det forkerte sted, siger Lone Hindø (S).

Derfor undersøger Socialdemokraterne i byrådet muligheden for at Vanddragen kan blive en del af en skulpturrute langs havnen i Aarhus.

- Vi har arbejdet med muligheden for, at der skal være skulpturer fra Sydhavnen til spidsen ved Aarhus Ø, forklarer Lone Hindø (S).

Både rådmanden for kultur samt rådmanden for teknik og miljø er positive over for ideen, oplyser Lone Hindø, som dog understreger, at det fortsat er i idefasen.