Krav om fremvisning af coronapas: Du kan risikere at blive fyret

I Odder Kommune er man endnu tilbageholdene med at indføre kravet om gyldigt coronapas eller -test blandt de kommunalt ansatte.

Her fortæller Henning Haahr, der er kommunaldirektør i kommunen, at de vil vente lidt endnu.

- Folk skal have tid til at få deres coronapas i orden. Vi er pt. ikke så hårdt ramt, som andre kommuner er, og det vil vi benytte os af, og tænke os om, så vi får det her implementeret på den rigtige måde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunaldirektøren understreger samtidig, at skulle det vise sig at være et problem at vise et gyldigt coronapas på arbejdspladsen, vil testkapaciteten i kommunen højst sandsynligt blive opjusteret.