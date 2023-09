Jonas' grund tidoblet i værdi: - Det er helt absurd

- Det er helt absurd, det er det virkelig. Det er frygteligt, at man kan lave et system og bruge så mange penge og tid og så slet ikke have styr på, hvad det er, vi kommer til at stå med som boligejere bagefter. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det, siger han.

Grunden på lidt over 6000 kvadratmeter var vurderet til lidt under 200.000, da han købte den for 16 år siden. I går blev vurderingen på 2,3 millioner kroner.

Han frygter, at han og familien må vinke farvel til alt fra biografture til ferier, nu hvor deres grund uden for Skanderborg pludselig er mere end tidoblet i værdi.

En af dem, som stadig er ved at fordøje chokket over de nye vurderinger, er Jonas Vestfalen.

På spørgsmålet om, hvad den manglende kontrol skyldes, svarer han, at "det er et spørgsmål om, hvordan vi prioriterer vores ressourcer".

- De situationer er nogle, vi ville fange i den manuelle kontrol. Vi har ikke haft mulighed for at lave fuld manuel kontrol af de foreløbige vurderinger, siger Claus Houmann.

Det betyder i teorien, at deres bolig ser ud til at have en negativ værdi.

Han henviser blandt andet til, at nogle boligejere har oplevet, at deres grundværdi er højere end deres ejendomsværdi.

Det har været medvirkende til, at nogle boligejere har fået ejendomsvurderinger, som kan være både uforståelige og uforklarlige, siger han til avisen.

Det erkender Claus Houmann, der er underdirektør i styrelsen, over for Politiken .

Med den nye vurdering står familiaferen til at skulle betalt 3000-4000 kroner mere i ejendomsskat om måneden.

Han tror grundens værdi er blevet højere, fordi man har vurderet, at der er mulighed for at udstykke til at bygge flere boliger. Men det er landzone, så det er ikke muligt.

- men det er åbenbart det, jeg skal beskattes af. Der taber jeg kæden en lille smule, det forstår jeg ikke, at det skal være et beskatningsgrundlag for noget, der ikke kan lade sig gøre, siger Jonas Vestfalen.

"Lidt specielt"

Over for underdirektøren præsenterer Politiken flere eksempler på, at grundværdien langt overstiger ejendomsværdien.

Blandt andet en boligejer i Valby, der har fået vurderet sin grund til at være 23 millioner kroner værd, mens hele ejendommen har en værdi på ni millioner kroner.

Claus Houmann ønsker ikke at forholde sig til konkrete sager og opfordrer i stedet boligejerne til at henvende sig til styrelsen, hvis vurderingen ser skæv ud.

Han erkender dog, at eksemplet "lyder lidt specielt".

Han forklarer desuden, at hovedreglen er, at ejendomsværdien som udgangspunkt er værdien af boligen plus grunden - med nogle undtagelser.

Kan klage alligevel

Vurderingsstyrelsen har tidligere gjort det klart, at det ikke er muligt at klage over de foreløbige vurderinger.

Onsdag har man dog åbnet for, at man kan henvende sig til styrelsen, hvis man har fået "en meget skæv vurdering".

Claus Houmann har tidligere onsdag forklaret til Ritzau, at en højere grundværdi ikke er en systemfejl.

- Det handler blandt andet om, hvad man kan bygge på grunden. Hvis der for eksempel kan bygges to huse på ejendommen, så skal grundværdien afspejle det, sagde han.

- Det er sådan regelsættet er, og det er meget klart. Det er politisk bestemt, og det står direkte i loven.