Jette er målløs: Min grund er steget 31 millioner kroner i nat

Boligejere på stribe har tirsdag været inde og tjekke de nye ejendomsvurderinger, og det har givet anledning til både chok og hovedrysten. Jette Brams bor sammen med sin mand på en lille ejendom på lidt over fire hektar udenfor Nimtofte på Djursland. Her lød grundværdien indtil i dag på 660.000 kroner. Men ifølge den nye vurdering er værdien nu over 32 millioner kroner.

quote Jeg stiller mig fuldstændig uforstående overfor, hvordan den lige pludselig kan ryge op over 32 millioner. Jette Brams

- Jeg troede først, at jeg havde tastet forkert, at jeg enten havde tastet adressen ind til Lübker Golf & Spa Resort eller Djurs Sommerland. Det må jo være dem, der har jord for de penge, siger Jette Brams. Hun har ingen anelse om, hvorfor vurderingen er landet, som den er. - Jeg stiller mig fuldstændig uforstående overfor, hvordan den lige pludselig kan ryge op over 32 millioner. Men jeg kan jo ikke være den eneste, siger hun. - Det er under al kritik Og det er hun da heller ikke. TV2 Østjylland har dagen igennem modtaget beskeder fra grundejere rundt om i Østjylland, der står frustrerede tilbage. Mogens Varsted fra Knebel er gået fra en grundværdi på 175.200 kroner til 3.349.000 kroner, og det giver ingen mening for ham. - Vi kan ikke bygge nye huse på vores grund, ligesom vi ikke kan udstykke den til nye parcelhusgrunde eller sommerhusgrunde, siger han.

quote Jeg synes, det er under al kritik, at man kan sende folk de tal uden at give dem det grundlag, de er beregnet ud fra. Mogens Varsted

Mogens Varsted er desuden lige så frustreret over Vurderingsstyrelsens håndtering af den aktuelle situation. - Ifølge Vurderingsstyrelsen kan jeg ikke få oplyst, hvordan man har fastsat de værdier, og jeg kan ikke gøre noget ved denne åbenbare helt fejlagtige prissætning før en gang i 2025. Jeg synes, det er under al kritik, at man kan sende folk de tal uden at give dem det grundlag, de er beregnet ud fra, og man så bare siger, at vi skal tage det roligt, for det kommer ikke til at påvirke vores skat i første omgang, siger han.

Skatteminister: Tag det roligt Skatteminister Jeppe Bruus (S) siger til TV 2, at man som boligejer skal tage det roligt. Samtidig erkender han, at systemet ikke er uden fejl. - Folk skal tage det helt roligt og trygt. For det første er der ingen, der kommer til at betale mere i skat næste år, end de gjorde i år, selvom man får vurderinger, der er højere. - Nu får vi de nye ejendomsvurderinger, som giver et mere retvisende billede af værdien af ens bolig og grund, fortæller han. Alligevel anerkender ministeren, at det nye system ikke bliver uden fejl. - Er det helt perfekt? Får vi nogensinde et system, der rammer 100 procent inden for skiven? Det gør vi ikke. Derfor har vi også lagt ind, at af den vurdering, man får nu, bliver man kun beskattet af 80 procent for også at tage højde for nogle af de udsving, der kan være, siger han til TV 2.