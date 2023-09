Åbner for at få ændret "meget skæve vurderinger"

I en pressemeddelelse skriver Vurderingsstyrelsen her onsdag formiddag, at de nu åbner for muligheden for at få ændret meget skæve foreløbige vurderinger.

Det sker, efter at Vurderingsstyrelsen mandag aften offentliggjorde millionvis af danskeres ejendomsvurderinger, hvor flere danskere oplevede voldsomt høje vurderinger.

- Der vil være situationer, hvor de vil afvige markant fra de endelige vurderinger. Derfor er der givet adgang til, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering, skriver Vurderingsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Det har ellers ikke været muligt at klage over sin ejendomsvurdering, fordi der er tale om såkaldte "foreløbige vurderinger".

- Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast. Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier, siger Vurderingsstyrelsens underdirektør Claus F. Houmann.

Grunden er mere værd

En ejendomsvurdering består af to dele: Ejendomsværdiskat samt grundskylden. Grundskylden er den rene værdi af grunden, mens ejendomsværdiskatten dækker over både grunden og boligen.

I en række tilfælde har danskere dog oplevet, at grunden er blevet vurderet langt over værdien af grunden samt boligen.

Det gælder blandt Tobias Nørbo, der bor i Hillerød. Hans offentlige vurdering lød på 8,5 millioner kroner, mens værdien af hans grund blev opgjort til over 12 millioner.

Også satirikeren og skuespilleren Frederik Cilius har fået en offentlig vurdering, hvor grunden er mere værd end grunden plus huset.

I et Facebook-opslag skriver han:

- Så er det bare at rive lortet ned og slå et telt op.

Bestormet af læsere

Claus F. Houmann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen var i går med i TV 2's livechat, hvor læsere kunne stille spørgsmål til deres ejendomsvurdering.

Mange af spørgsmålene gik på, hvorfor grundværdien for nogle boligejere er større end ejendomsværdien.

Til det spørgsmål forklarede underdirektøren, at en af de centrale årsager er, at Vurderingsstyrelsen baserer deres vurderinger på, hvordan grunden er bedst økonomisk udnyttet – og ikke nødvendigvis, hvordan du selv har udnyttet grunden.

- Det betyder for eksempel, at hvis der kan være et større hus, end der er, så skal vi tage højde for det i grundværdien. Hvis der kan bygges flere etager, eller hvis man kan udstykke, skal vi også tage højde for det. Det er det, vi har gjort her i de foreløbige vurderinger, lød det tirsdag fra Claus F. Houmann.