Har ventet 12 år på cykelsti - politiker giver stadig ingen garantier

Claus Leick (SF), der er formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, forstår borgernes utilfredshed.

- Jeg kan godt forstå, at mange er frustreret over, vi ikke har fået lavet cykelstien. Problemet er, at vi har alt for mange cykelstier, som vi burde lave og for få penge til at lave dem, siger han.

Ifølge Claus Leick er det ikke godt nok, at der er gået 12 år om tage en beslutning for cykelstien. Men projekterne bliver prioriteret efter, hvilke cykelstier der trænger mest.