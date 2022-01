Længe ventet station udskydes

At genåbningen udskydes helt til 2025 skyldes, at der de kommende år kommer et ekstra højt aktivitetsniveau på skinnerne mellem Aarhus og Fredericia på grund af elektrificeringen af jernbanen og udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem, og det er ikke muligt at anlægge en helt ny station samtidig med gennemførelsen af to så store projekter, lyder det fra Banedanmark.

TV2 ØSTJYLLAND har modtaget følgende uddybende svar på den udsatte åbning af stationen i Stilling fra områdechef i Banedanmark, Lars Blædel Riemann:

- Banedanmark har været nødt til at udskyde genåbningen af Stilling Station. Stationen skulle være åbnet i 2022. Imidlertid er der ikke modtaget nogen konditionsmæssige bud, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre projektet i 2022. Fra 2023 og de kommende år gennemfører Banedanmark både elektrificering, der baner vej for klimavenlige eltog, og udrulning af et nyt digitalt signalsystem på strækningen Fredericia-Aarhus, hvor Stilling ligger. Da det desværre ikke er muligt at anlægge en helt ny station samtidig med gennemførelsen af to så store projekter, er det derfor tidligst muligt at åbne en ny station i Stilling i 2025.