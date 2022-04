Flere ambulancer blev sendt til brand i fabrik

Af videomateriale fra branden fremgår det, at flere personer blev tilset af ambulancepersonalet i en af flere ambulancer på stedet, men ifølge brandvæsnets oplysninger blev ingen kørt på sygehuset.



- Der var produktion i gang på stedet, og det gav lidt røg i bygningen, så derfor blev der sendt ambulancer til branden. De var derude for at tilse de ansatte for røgforgiftning, siger Jesper Hansen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.