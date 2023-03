Et simpelt opkald ændrede Torbens liv

Når Torben Dahl kom hjem fra arbejde, kom trangen til at drikke, og da det var værst, drak han 10-15 genstande, inden han gik i seng. - Jeg havde svært ved at stoppe ved den ene, siger Torben Dahl til TV2 Østjylland. Han var lykkeligt gift, far til to og havde et godt job. De færreste ville tro, at alkoholen styrede hans liv, men alligevel endte Torben Dahl i et alkoholmisbrug. Nu står han frem med sin historie for at gøre andre opmærksom på, at der er en vej ud af misbruget. - Vi bliver nødt til at tale om det, for det er et problem. Jeg vil gerne stå frem og italesætte, at der er for mange, der drikker alt for meget alkohol i dagligdagen. Og jeg tror, der er mange, der gør det, som ikke er opmærksom på det. Sådan var det i hvert fald for Torben Dahl. Han begyndte typisk med et glas vin til madlavningen. - Hvis min hustru ikke skulle have noget, kunne jeg lige så godt gøre flasken færdig, siger han. Andre gange fik han en øl i hver halvleg til en fodboldkamp, eller et par stykker ude i skuret. Altid alene. - Da det stod værst til, tror jeg, jeg havde en depression. Tankerne tumlede rundt i hovedet. Der havde jeg en undskyldning om, at jeg troede, alkoholen kunne stoppe de tanker. Men det var lige modsat, fortæller han.

Hjælpen var der, da han rakte ud efter den Selv om han forsøgte at skjule det, fornemmede familien, at han drak for meget. - Mine nærmeste og min hustru har påtalt det rigtig mange gange. Jeg mente, jeg havde styr på det. Og hun troede selvfølgelig også, jeg havde styr på det, siger Torben Dahl. Men på et tidspunkt gik det op for ham, hvor elendigt han havde det, og han indså, at alkoholen påvirkede ham både fysisk og mentalt. - Jeg vågnede op en torsdag morgen og havde det enormt skidt, dårlig samvittighed og højst sandsynlig også tømmermænd. Nu skulle det være, siger han. Torben Dahl rakte ud til Skanderborg Rusmiddelcenter og fik en tid samme eftermiddag. - Det betød alt. Havde jeg fået at vide, at det skulle være om tre uger, så var jeg hoppet fra. Det forpligtede, at der var tid til mig, fortæller han.

Fanget af alkohol i årevis Torben Dahl nåede at få hjælp, inden det gik helt galt – ikke kun for ham, men også for hans familie. Det er bare langt fra alle, som når det. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 580.000 danskere et skadeligt alkoholforbrug, og 140.000 er afhængige. I gennemsnit går der 10-12 år, fra en person udvikler alkoholproblemer, til den pågældende modtager behandling. - Det er rigtig tabuiseret i vores samfund. Det er skamfuldt at have fået et forhold til alkohol, hvor man ikke længere selv har kontrollen og ikke kan styre det. Derfor gemmer vi på det, siger leder af Skanderborg Rusmiddelcenter, Charlotte Korsgaard Nielsen.

Og meget tyder på, at hun har ret. I 2020 var 19.000 personer indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, hvilket kun er 15 procent af dem, Sundhedsstyrelsen vurderer, har behov for hjælp. Forsøg med ny form for behandling Der kan dog være en ny mulighed på vej, som kan få flere i behandling. Hos Statens Institut for Folkesundhed har de afprøvet et forsøg med internetbaseret alkoholbehandling, hvor alkoholikere kan sidde derhjemme og få hjælp online, så de ikke behøver møde op på et behandlingssted. - Det skal være et tilbud, som er nemt at nå. Vi ved, at der går en stor mængde personer rundt, som har brug for hjælp, men som ikke selv søger den, siger professor Janne Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed på SDU.

