Dommerne har valgt: Årets landsby 2021 ligger i Østjylland

Det er Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit, der for 25. gang står for kåringen af Årets Landsby, og temaet for dette års pris var ’Den nytænkende landsby’.

Her klarer Stjær, der ligger i Skanderborg Kommune, 19 kilometer vest for Aarhus, sig fremragende på flere parametre.

- Stjær har gjort et fremragende arbejde for at nå dertil, hvor de er i dag. De har startet med et svært udgangspunkt og har sidenhen formået at gennemføre nogle tiltag, som vi i dag får lov at hædre, siger Carsten Hansen, der er formand for bedømmelseskomitéen, og tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter for Socialdemokratiet.