Claus sælger brugte planter: - Det giver ikke mening bare at smide ud

Da hun på et tidspunkt stod og skulle stable et projekt på benene og havde brug for en god portion planter til billige penge, henvendte hun sig til Decoplant.

- Der var jeg i kontakt med Claus om at købe noget second hand. Det var egentligt der, det startede, og så har jeg selv privat brugt det her med at købe second hand, når muligheden var der, siger Trine Frengler.

Pludselig hed det bæredygtighed

Loftet på Decoplant har altid bugnet af ting og sager. Claus Stoustrup er typen, der hellere gemmer end smider ud.

- Mine medarbejdere var ikke altid tilfredse med, at jeg gemte så meget. Men det kan jo måske bruges til et eller andet, who knows?

At det var bæredygtigt, stod ikke nødvendigvis i kortene.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg er begyndt på det. Jeg har i princippet altid gjort det. Pludselig begyndte man en dag at kalde det bæredygtighed. Jeg vidste ikke, at det hed bæredygtighed. Vi bruger bare vores ting, når det giver mening.