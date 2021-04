Politikere går imod borgmester i sag om omdiskuteret solcellepark

I modsætning til borgmesteren mener flere politikere i kommunalbestyrelsen, at det er alt for tidligt at komme med så klar en udmelding. Heriblandt formanden for Teknik- og Miljøudvalget, som er i samme parti som borgmesteren.

- Jeg mener, at det er for tidligt at sige, om man vil have solcelleparken eller ej. Vi er stadig midt i høringsfasen, og jeg har endnu ikke set hvidbogen, hvor alle høringssvar er samlet i, så før jeg har set alt materiale og processen er afsluttet, vil jeg ikke tage en beslutning, siger Michael Kristensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Denne holdning deler han altså ikke med sin borgmester, men han deler den derimod med Carsten Bruun, som er 2. viceborgmester for Venstre.

- Sådan en sag her kræver en ordentlig sagsbehandling, og sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet, så derfor synes jeg, det er for tidligt at træffe en beslutning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.