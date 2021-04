Legendarisk event aflyst – fremtiden er usikker

I en lang årrække har Jesper Tikiøb drevet løbet kommercielt, inden han for fire år siden gav stafetten videre til Hammel Cykle Klub.

Målet var at give noget tilbage til det lokale foreningsliv.

'Mangler nok kræfterne'

- Det var naturligt, at man på den måde kunne hjælpe en lokal klub med at finansiere klubdriften. Uden at vide det med sikkerhed, så er beslutningen nok også taget på grund af, at foreningsdanmark er under pres, siger stifteren og fortsætter:

- Der er ingen dårlige mennesker i Hammel Cykle Klub, men de mangler nok kræfterne til opgaven.

Jesper Tikiøb afviser ikke, at der på et tidspunkt kan komme et alternativ til gadeløbet.