Hundeposer, Gammel Dansk og en ble med tis: Campingplads samler 113 kilo skrald på få timer

- Når vores gæster kommer kørende her uden for campingpladsen, er affald noget af det første, som de ser, så det er mega godt, hvis vi kan få fjernet det, siger Tina Louise Reuther fra DCU Mols Camping til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun mener, at det kommer alle til gode at bidrage med affaldsindsamlingen. Og måske har flere haft den tanke i år.



Mere ude i naturen under corona

2200 foreninger, privatpersoner og virksomheder har meldt, at de har arrangeret en indsamling i løbet af weekenden. Og det er rekordmange.



Den hidtidige rekord er 1350 i 2019.

De 2200 dækker over antallet af arrangementer, hvor eksempelvis en løbeklub kan have inviteret alle sine medlemmer. På tværs af alle tilmeldte arrangementer forventes op mod 42.000 personer at deltage i løbet af weekenden, oplyser Naturfredningsforeningen.

- Vi er helt overvældet glade over den store opbakning, der er, siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det skyldes måske, at så mange under corona har været mere ude i naturen og har haft masser gode oplevelser, men hvor de også har set, at der ligger for meget affald og flyder, som de gerne vil bidrage til at gøre noget ved, siger han.