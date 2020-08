Biler, flag og musik: Sådan foregår en konfirmation anno 2020

Selvom coronavirussen igen er vendt tilbage til Østjylland, er der stadig plads til fest og fejring.

Der er dog fortsat en masse restriktioner, og derfor måtte de tænke alternativt i Stilling Kirke, da der i dag skulle afholdes konfirmationer for 19 unge konfirmander.

Jeg vil ikke have sådan en anderledes konfirmation. Det kan jeg ikke så godt lide. Isabella Lindstrøm, konfirmand 2020, Stilling

Det foregik nemlig ikke i kirken, men på en parkeringsplads. Og konfirmandernes gæster sad i deres medbragte biler.

- Vi har en meget lille kirke. Lige nu må vi være 33 i kirken, og under de forhold kunne vi godt se, at det vil blive svært at have konfirmationerne i kirken. Under coronakrisen har vi fundet ud af, at vi har en fantastisk mulighed med udsigt udover en fantastisk sø, siger Lisbeth Kristensen, der er sognepræst i Stilling Sogn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med 29 grader og høj sol fra oven, var det en svedig fornøjelse for de mange drive-in-kirkegængere.

”Vil have en almindelig konfirmation”

En af dagens konfirmander var dog en smule skeptisk over for tiltaget, da det først blev annonceret af præsten.

- Jeg ville hellere have en normal konfirmation. Jeg vil ikke have sådan en anderledes konfirmation. Det kan jeg ikke så godt lide, siger Isabella Lindstrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom Isabella Lindstrøm i starten ikke var helt overbevist om drive-in-formatet, endte dagen alligevel med en tilfreds konfirmand.

- Jeg synes, det gik fint. Solen skinner jo, så det er jo meget godt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.