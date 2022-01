Badeklub i nyt bybad udsolgt på knap fire timer

Han fortæller, at der stadig mangler de sidste detaljer før man kan kalde bybadet for officielt færdigopført - blandt andet et rækværk. Herefter vil folk, der har lyst til at prøve kræfter med vinterbadning, have mulighed for at købe billetter.

- Så snart anlægget er fuldstændig færdigt, coronarestriktionerne er lempet og låsesystemet er oppe at køre, så begynder vi at sælge gæstebilletter, så offentligheden også kan købe adgang til saunaen, siger Camilla Bottke, formand for vinterbadeklubben.

Og det kan anbefales at tage en dukkert - selvom vandet ser mørkt og koldt ud.

- Det giver en fantastisk følelse i kroppen, både at komme i det kolde vand og i saunaen. Det er godt for blodomløbet og sindet. Det er super dejligt, lyder anbefalingen.